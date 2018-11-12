لضبط ممارسة المهنة.. بداية 2019 لصاقات على أبواب العيادات السنية

أعلنت نقيب أطباء أسنان سورية الدكتورة فادية ديب أنه ومع بداية عام 2019 ستبدأ النقابة توزيع لصاقات خاصة بالتعقيم ومكافحة العدوى والانتان لوضعها على أبواب العيادات السنية.

وأوضحت ديب أن النقابة ستطلق بداية العام القادم بروتوكولا خاصا بمكافحة العدوى ونقل الانتان عبر إلزام كل عيادة سنية بالحصول على لصاقات موزعة على ثلاثة مستويات حسب نوع العقامة والاختصاص.

وتعني لصاقة المستوى الأول حسب ديب تحقيق الحد الأدنى من العقامة والثانية خاصة بالاختصاصات النوعية التي تكون على تماس مباشر مع الدم أما الثالثة فتسمح بإجراء العمليات الجراحية.

وبينت نقيب أطباء الأسنان أن النقابة ستعتمد أيضا بداية العام القادم استمارة اتفاق بين الطبيب والمريض حيث يتعهد الأول الالتزام بأخلاقيات المهنة وعدم الترويج لأي منتج فيما يتعهد الثاني أنه لا يحمل أي أمراض معدية وفي حال الخلاف تتدخل النقابة لإجراء تحقيق مستند للاستمارة، مشيرة إلى أن الهدف من المشروع ضبط ممارسة المهنة وحماية حقوق الممارس والمرضى.