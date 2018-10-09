لطلاب المرحلة ماقبل الجامعية.. تحديد مواعيد الأولمبياد العلمي السوري

تقيم وزارة التربية بالتعاون مع هيئة التميز والإبداع الأولمبياد العلمي السوري لطلاب المرحلة ما قبل الجامعية “الصف الأول الثانوي العلمي” في مواد العلوم الأساسية “الرياضيات- الفيزياء -الكيمياء-علم الأحياء-المعلوماتية” في المدارس الثانوية الحكومية والخاصة بكافة أنواعها للعام 2018-2019م.

وبحسب مصادر في الوزارة تنفذ اختبارات الأولمبياد على أربع مراحل:

-المرحلة الأولى “على مستوى المدرسة” الساعة التاسعة والنصف صباحاً خلال الدوام الرسمي في المدارس بدءاً من 25/10/2018.

-المرحلة الثانية “على مستوى المناطق” بتاريخ 11/11/2018م، الساعة العاشرة صباحاً في المراكز التي تحددها مديرية التربية في المحافظة.

-المرحلة الثالثة “على مستوى المحافظة” بتاريخ 25/11/2018م، الساعة العاشرة صباحاً، في مركز أو أكثر تحدده أيضاً مديرية التربية في المحافظة.

-اختبارات المرحلة الأخيرة “على مستوى القطر” ضمن العطلة الانتصافية للعام الدراسي 2018-2019 مركزياً في دمشق، ويحدد موعده لاحقاً.

للمزيد من التفاصيل يمكن الدخول إلى الموقع الالكتروني الوزارة www.moed.gov.sy وموقع هيئة التميز والإبداع وموقع المركز الوطني للمتميزين.

البعث ميديا- خاص