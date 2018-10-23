لطي ملف خاشقجي.. هذا ماعرضه خالد الفيصل على الأتراك!

كشفت صحف غربية عن طبيعة العرض الذي قدمه خالد الفيصل، مستشار الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الأتراك خلال زيارته إلى أنقرة من أجل طي قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

نيويورك تايمز الأمريكي نقلت عن مصدر مقرب من رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، بأن الفيصل عرض إنهاء حصار قطر، فضلا عن إغراءات مالية واستثمارات داخل تركيا مقابل طي ملف خاشقجي.

الصحيفة بينت أن إغراءات الفيصل تضمنت مساعدات لتحسين وضع الاقتصاد التركي، بسبب أزمة الليرة مع واشنطن.

تجدر الإشارة إلى أن وفدا سعوديا كبيرا وصل إلى تركيا، في بدايات أزمة اختفاء خاشقجي، وكان على رأس الوفد الأمير خالد الفيصل.