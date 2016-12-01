لقاء الأحزاب والقوى اللبنانية: يشيد بإنجازات الجيش العربي السوري النوعية

أكد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية ضرورة اجتثاث الإرهاب في المنطقة منوها بالإنجازات الميدانية النوعية التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه في حربهم ضد التنظيمات الإرهابية.

وأوضح اللقاء في بيان له اليوم أن إعادة الأمن والاستقرار إلى عدد من أحياء مدينة حلب ومناطق أخرى في سورية أدت إلى انهيارات كبيرة في صفوف التنظيمات الإرهابية وإسقاط رهانات الدول المنخرطة في الحرب على سورية في تحقيق أهدافها.

وأدان البيان العدوان الصهيوني على منطقة الصبورة في ريف دمشق أمس مشيرا إلى أن هذا العدوان “إنما يأتي في سياق محاولة يائسة لإبعاد الأنظار عن هزائم الإرهابيين ولرفع معنوياتهم المنهارة”.

كما تناول البيان آخر التطورات والمستجدات في لبنان ولا سيما تلك المتعلقة بتشكيل الحكومة اللبنانية وأسباب التأخير في الإعلان عنها.