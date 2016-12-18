لقاء تنظيمي مع فروع القيادات النقابية بطرطوس

بين الرفيق حسن ياغي عضو قيادة فرع طرطوس للحزب رئيس مكتب التنظيم خلال لقائه رؤساء فروع النقابات المهنية أهمية إظهار دور الحزب ونشاطاته والانتماء الحزبي وأن الحزب ليس بحاجة للمادة الثامنة لأنه حزب الأكثرية الجماهيرية مؤكداً أنه أقوى من أي مرحلة مضت مع ذلك علينا السعي الدائم لتفعيل دورنا بشكل أكبر وباستمرار سيما ضمن قطاع النقابات والمنظمات وقال””ياغي”إن الاجتماع الحزبي ليس الهدف وحده وليس التنظيم بحد ذاته بل هو جزء من التنظيم وهناك شيء أكبر وأعم مثل الإشراف والمتابعة لأنهما جوهر العمل التنظيمي وعلى نقاباتنا ومنظماتنا التواجد على الأرض والتواصل مع الجماهير بشكل دائم لأنها تشد جهازنا وتزيد من الثقة بالحزب وشدد على تفعيل دور الرقابة الميدانية وتحديد أماكن ومواقع الخلل للمعالجة وعلينا متابعة قضايا ذوي الشهداء وأسر الجرحى والمفقودين والتواصل معهم ومعالجة مشكلاتهم ولفت إلى وجود آلية جديدة للتعامل مع هذه الشريحة وسيتم توزيع حوالى 700محل تجاري في حي الفقاسة عليهم وهناك طروحات لبناء سوق تجاري لذوي الشهداء وتسجيله باسمهم حصراً خاصة من ترك خلفه أطفالاً صغاراً.

وأشاد بمبادرة صناعيي حلب الذين خصصوا راتباً شهرياً بقيمة عشرون ألف ليرة لألف أسرة شهيد من أبناء محافظة طرطوس لمدة ثلاث سنوات بدون أي عمل وطالب رؤساء النقابات المهنية الفرعية بالعمل الدؤوب لنشر فكر الحزب والمناقبية التي يتمتع ويتحلى بها بدءاً من البيت إلى العلاقات الشخصية والصداقات لكسب ثقة الشارع والتركيز على الإصلاح وتعزيز الخطاب السياسي وقدم الحضور العديد من المداخلات التي ركزت على محاربة الفساد المستشري ووضع حد للتجاوزات التي تحصل هنا وهناك وأن تبدأ المعالجات في المفاصل العليا وإشراك المجتمع المحلي والاستئناس بآرائه سيما مايخص إشادة السوق التجاري بدل الأكشاك وغيرها من الموضوعات الهامة.

وحضر اللقاء الرفيقين نزيه بشور وجمال غزيل عضوا قيادة الفرع رئيسا مكتبي النقابات والفلاحين الفرعيين.

طرطوس- وائل علي