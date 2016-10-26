لقاء ثلاثي روسي إيراني سوري في موسكو الجمعة

كشف وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أنّ لقاءً ثلاثياً سيجمعه مع نظيريه السوري والإيراني في موسكو الجمعة المقبل.

وأضاف لافروف أنّ الاجتماع سيبحث زيادة تنسيق العمل في الشرق الأوسط بين البلدان الثلاثة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت أن وزير الخارجية السورية وليد المعلم سيزور روسيا يوم الجمعة لبحث الأوضاع في مدينة حلب وسير العمليات العسكرية ضد الجماعات المسحلة في سورية.

وأشارت الوزارة الأربعاء إلى أن المعلم خلال زيارته التي ستستمر يومين، سيجري مباحثات مع نظيره الروسي بخصوص الأوضاع العسكرية والسياسية والإنسانية في سورية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قد أكد على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر أيلول الماضي، إنّ للمعلم “دعوة مفتوحة” لزيارة موسكو في أي وقت.

وتأتي الزيارة المقررة للمعلم لموسكو بعد انهيار الهدنة في حلب، دون أي إشارة حول إذا كان سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلالها.