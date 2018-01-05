لقاء سوري لبناني لبحث التعاون في مجال السياحة

استعرض وزير السياحة المهندس بشر اليازجي خلال لقائه اليوم السفير اللبناني بدمشق سعيد زخيا سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تطويرها.

وأوضح الوزير اليازجي ان قطاع السياحة بدأ بالتعافي والإشغالات الكبيرة في الفنادق والمطاعم تدل على ذلك ولا سيما أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات المقدمة بدءاً من المطار والمعابر الحدودية والحجز الإلكتروني والتنسيق مع الفنادق وتأمين وسائل النقل إضافة إلى تقديم جميع التسهيلات للزوار والمغتربين.

ولفت الوزير إلى أن تركيز الوزارة ينصب حاليا على المشاريع الاستثمارية والسياحة الدينية والداخلية وسياحة المغتربين,مؤكدا ضرورة التعاون المشترك في المجال السياحي بين البلدين الشقيقين بما يحقق الفائدة للجانبين.

بدوره أكد زخيا أن اللبنانيين يرغبون بالسياحة والاستثمار في سورية الأمر الذي يقتضي وضع برامج تنفيذية مشتركة واطلاق ملتقيات لرجال الأعمال السوريين واللبنانيين خاصة أنه يوجد الكثير من الشركات اللبنانية ترغب بالاستثمار في سورية.