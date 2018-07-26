لقاء لفريق مجلة أسامة مع أطفال نادي الطفل المبدع

تفاعل أطفال من مدينة الرحيبة خلال لقاء جمعهم مع فريق مجلة أسامة والذي استمعوا خلاله الى تعريف بمجلة الأطفال الأقدم في سورية وكيفية تواصلهم معها لنشر إبداعاتهم فيها.

اللقاء الذي أقيم بثقافي الرحيبة ونظمه فرع ريف دمشق لمنظمة طلائع البعث شارك فيه أطفال “نادي الطفل المبدع” وتحدث في مستهله كل من رئيس تحرير المجلة قحطان بيرقدار ومخرجها الفني رامز حاج حسين، موضحين أن أسامة تسعى لاستقطاب أكبر شريحة ممكنة من الأطفال الذين يمتلكون مواهب في الرسم والكتابة ليكونوا في المستقبل جيلا يرفد كتاب وفناني أدب الطفل.

وقدم المشرفون على النادي تعريفا بأنشطته ومواهب الأطفال المتنوعة، كما تم توزيع باقة من أعداد مجلة أسامة على الأطفال الحاضرين ثم جال فريق أسامة على معرض من رسم وإنتاج أطفال النادي.