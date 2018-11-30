لقب دوري المؤسسات الإعلامية بين البعث و MTN

انحصرت المنافسة على لقب دوري المؤسسات الإعلامية الثامن (سداسيات كرة القدم) الذي تقيمه لجنة الصحفيين الرياضيين برعاية شركة MTN بين صحيفة البعث و شركة MTNحيث سيلتقيان في المباراة النهائية يوم غد السبت الساعة الحادية عشرة صباحاً .

وجاء تأهل البعث إلى النهائي بفوزه أمس في الدور نصف النهائي على قناة الإخبارية 5/1، في حين تغلب شركة MTN على قناة سما 2/1.

وكانت مباريات الجولة الختامية لدوري المجموعات قد أسفرت عن تأهل كل من قناة سما وقناة الإخبارية عن المجموعة الأولى، وتأهل صحيفة البعث وشركة MTN عن المجموعة الثانية.‏

وجاء تأهل سما عقب فوزه في الجولة الأخيرة على أجنحة الشام (٦-٣) حيث تصدر سما ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط تلاه الإخبارية برصيد 6نقاط ..

أما في المجموعة الثانية فتأهل صحيفة البعث وشركة MTN عن المجموعة للدور نصف النهائي بعد أن حقق البعث الفوز على حساب فريق الفنانين(٣-٠)، كما تغلب شركة MTN على صحيفتي الثورة والموقف الرياضي (٣-٢) ليتصدر البعث الترتيب برصيد 9 نقاط ثم MTN برصيد 6 نقاط ..