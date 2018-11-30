انحصرت المنافسة على لقب دوري المؤسسات الإعلامية الثامن (سداسيات كرة القدم) الذي تقيمه لجنة الصحفيين الرياضيين برعاية شركة MTN بين صحيفة البعث و شركة MTNحيث سيلتقيان في المباراة النهائية يوم غد السبت الساعة الحادية عشرة صباحاً .
وجاء تأهل البعث إلى النهائي بفوزه أمس في الدور نصف النهائي على قناة الإخبارية 5/1، في حين تغلب شركة MTN على قناة سما 2/1.
وكانت مباريات الجولة الختامية لدوري المجموعات قد أسفرت عن تأهل كل من قناة سما وقناة الإخبارية عن المجموعة الأولى، وتأهل صحيفة البعث وشركة MTN عن المجموعة الثانية.
وجاء تأهل سما عقب فوزه في الجولة الأخيرة على أجنحة الشام (٦-٣) حيث تصدر سما ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط تلاه الإخبارية برصيد 6نقاط ..
أما في المجموعة الثانية فتأهل صحيفة البعث وشركة MTN عن المجموعة للدور نصف النهائي بعد أن حقق البعث الفوز على حساب فريق الفنانين(٣-٠)، كما تغلب شركة MTN على صحيفتي الثورة والموقف الرياضي (٣-٢) ليتصدر البعث الترتيب برصيد 9 نقاط ثم MTN برصيد 6 نقاط ..
لقب دوري المؤسسات الإعلامية بين البعث و MTN
انحصرت المنافسة على لقب دوري المؤسسات الإعلامية الثامن (سداسيات كرة القدم) الذي تقيمه لجنة الصحفيين الرياضيين برعاية شركة MTN بين صحيفة البعث و شركة MTNحيث سيلتقيان في المباراة النهائية يوم غد السبت الساعة الحادية عشرة صباحاً .