لقب دوري المؤسسات الإعلامية بين البعث و MTN

انحصرت المنافسة على لقب دوري المؤسسات الإعلامية الثامن (سداسيات كرة القدم) الذي تقيمه لجنة الصحفيين الرياضيين برعاية شركة MTN بين صحيفة البعث و شركة MTNحيث سيلتقيان في المباراة النهائية يوم غد السبت الساعة الحادية عشرة صباحاً .
وجاء تأهل البعث إلى النهائي بفوزه أمس في الدور نصف النهائي على قناة الإخبارية 5/1، في حين تغلب شركة MTN على قناة سما 2/1.
وكانت مباريات الجولة الختامية لدوري المجموعات قد أسفرت عن تأهل كل من قناة سما وقناة الإخبارية عن المجموعة الأولى، وتأهل صحيفة البعث وشركة MTN عن المجموعة الثانية.‏
وجاء تأهل سما عقب فوزه في الجولة الأخيرة على أجنحة الشام (٦-٣) حيث تصدر سما ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط تلاه الإخبارية برصيد 6نقاط ..
أما في المجموعة الثانية فتأهل صحيفة البعث وشركة MTN عن المجموعة للدور نصف النهائي بعد أن حقق البعث الفوز على حساب فريق الفنانين(٣-٠)، كما تغلب شركة MTN على صحيفتي الثورة والموقف الرياضي (٣-٢) ليتصدر البعث الترتيب برصيد 9 نقاط ثم MTN برصيد 6 نقاط ..

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