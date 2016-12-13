لقضم الأظافر أضرار صحية..تعرّف عليها

قضم الأظافر هي عادة شائعة نسبيا تصيب الأشخاص من جميع الأعمار وتشير التقديرات إلى أن 30% من الأطفال و45% من المراهقين و25% من البالغين الشباب و5 % من البالغين الأكبر سنا يعانون من هذه العادة السيئة.

وقد رصد موقع طبيبعض الأضرار الصحية التي تحدث بسبب قضم الأظافر ومنها: