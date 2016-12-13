لقضم الأظافر أضرار صحية..تعرّف عليها

قضم الأظافر هي عادة شائعة نسبيا تصيب الأشخاص من جميع الأعمار وتشير التقديرات إلى أن 30% من الأطفال و45% من المراهقين و25% من البالغين الشباب و5 % من البالغين الأكبر سنا يعانون من هذه العادة السيئة.
وقد رصد موقع طبيبعض الأضرار الصحية التي تحدث بسبب قضم الأظافر ومنها:
- الإصابة بالبكتيريا: الأظافر هي موقع مثالي لازدهار البكتيريا مثل السالمونيلا وكولاي ومن خلال قضم الأظافر تنتقل هذه البكتريا للفم التي تتسبب في حدوث العدوى.
- الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري : البثور الموجودة بالأصابع ناجمة عن الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري وتؤكد الدراسات أنه من خلال قضم الأظافر المصابة بهذا الفيروس ينتقل سريعا إلى الفم ومنها إلى الأمعاء التي تسبب العديد من المشاكل الصحية.
- مشاكل الأسنان: قضم الأظافر يتسبب في انسداد الأسنان سواء العلوية أو السفلية وتؤكد الدراسات أن قضم الأظافر يجعل الأسنان أضعف كما أنها قد تتعرض للاعوجاج خاصة عند الأطفال.
- التهاب الأظافر: تؤكد الأبحاث أن قضم الأظافر سبب أساسي لحدوث التهابات الجلد لأنه قد يحمل الفم بعض البكتيريا أو الفيروسات أو الكائنات الدقيقة الأخرى التي تصل إلى الجلد وتؤدي إلى التورم والاحمرار.