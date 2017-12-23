لكزس تطلق تحفة رياضية جديدة

أكدت شركة لكزس اليابانية نيتها إطلاق سيارة كروس أوفر رياضية فاخرة مختلفة عن جميع سياراتها السابقة.

وتتكتم لكزس عن الكثير من تفاصيل هذه السيارة، لكن مصادر مقربة منها أكدت أن هذه المركبة ستحل مكان سيارات “LX” الكروس أوفر التي أنتجتها في السنوات الأخيرة.

وتعمل الشركة اليابانية على تطوير الهيكل الخارجي وتصميم هذه السيارة مع خبراء شركة “CALTY” الشهيرة، حيث من المفترض أن يجمع تصميمها عناصر من سيارات “LC500” الرياضية الشهيرة وبعض الملامح من مركبات “LX” و”LS” التي تنتجها لكزس، والمزج بين تلك العناصر بصورة عصرية تزينها المصابيح الأمامية والخلفية المميزة.

وفيما يتعلق بمواصفات السيارة، تؤكد المصادر أنها ستزود بأحدث التقنيات وأنظمة التحكم بالقيادة التي تجعل منها سيارة رياضية بامتياز، بالإضافة إلى محركات بـ 6 أسطوانات وسعة 3.5 لتر وعزم 315 حصانا، ومحركات توربينية بنفس السعة المذكورة، قادرة على توليد عزم يصل إلى 421 حصانا، وكذلك علب سرعة أوتوماتيكية بـ 10 مجالات.

ومن المتوقع أن تعلن لكزس عن هذه السيارة بشكلها النهائي في معرض ديترويت للسيارات الذي سيقام، في يناير العام المقبل.

المصدر: فيستي. رو