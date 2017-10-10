للإطلاع على سير العمل.. جولة لمحافظ حماة على محلج الفداء

اطلع محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري خلال جولته في محلج الفداء على سير عمليات استلام وفرز وحلج الأقطان المحبوبة.

واستمع المحافظ من مدير المحلج هشام الكردي إلى شرح عن سير العمل ومراحل استلام وتحضير الأقطان، حيث بلغت الكميات الموردة إلى المحلج لغاية تاريخه 7 أطنان من أصل نحو 150 طنا من المتوقع استلامها من منتجي حماة، إضافة إلى كميات يتوقع توريدها من المزارعين والمنتجين من المحافظات الشرقية.

وأشار الكردي إلى وجود كمية وقدرها 600 طن من بذار القطن لدى المحلج سيتم شحنها خلال الفترة المقبلة لفرع مؤسسة إكثار البذار لتعقيمها ومعالجتها لتكون بذرا محسنا يستخدم في الزراعة خلال المواسم القادمة.

وفي سياق منفصل تفقد المحافظ حي النصر بالمدينة للتدقيق بموضوع قيام صاحب أحد المحال بذبح إناث الأبقار خصوصا النافق منها وبيع لحومها للأهالي.

ودعا المحافظ رئيس مجلس مدينة حماة والمعنيين في الدائرة الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق صاحب المحل غير المرخص والتدقيق بعمله وإجراء الفحص الجرثومي للحوم التي يبيعها حرصا على سلامة وصحة مستهلكيها.