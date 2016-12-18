في إطار الاصلاح الإداري…انجاز النظام الداخلي الجديد لعمل مجلس الوزراء

في إطار التوجه الحكومي نحو الإصلاح الإداري الشامل للاستفادة من الطاقات البشرية والكفاءات الإدارية أنجزت رئاسة مجلس الوزراء النظام الداخلي الجديد لعمل المجلس الذي يهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الوظيفي وترشيد الإنفاق وتطوير الأداء المؤسساتي والفردي .

وأوضح مدير التنمية الإدارية في رئاسة مجلس الوزراء / لؤي البني / أنه نظرا للتوجهات الحكومية بإحداث هيكليات إدارية لكافة الجهات العامة وخاصة مجلس الوزراء كونه الجهة التنفيذية العليا للدولة وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بتشكيل لجنة برئاسة وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري وعضوية عدد من المدراء المركزيين في رئاسة مجلس الوزراء لدراسة الواقع الإداري في المجلس وخلصت إلى انجاز النظام الداخلي لمجلس الوزراء .

وبين /البني/ أن النظام الجديد تضمن آلية عمل المجلس وركز على مهام واختصاصات مجلس الوزراء ورئيس المجلس وآلية عمل المجلس واختصاصاته ومهامه وجدول أعماله وآلية عمل الجلسات وقراراتها ودور ومسؤوليات الوزراء في الجلسات وآلية عمل اللجان الوزارية واجتماعاتها .

وأضاف .. تم في النظام الجديد إحداث عدد من المديريات الجديدة بما يتماشى مع تطور العملية الإدارية إضافة إلى دمج بعض المديريات والمكاتب مبينا أنه تم إحداث مديرية واحدة لمكتب رئيس مجلس الوزراء تتضمن مكتب المتابعات والمكتب الإعلامي ومكتب الأعمال التنفيذية.

ولفت مدير التنمية الإدارية إلى انه تم إحداث مديرية الأعمال الاستشارية الخاصة بتنظيم الأعمال الإدارية للمجلس الاستشاري وتضمينه داخل الهيكلية التنظيمية لمجلس الوزراء وإحداث مديرية الديوان العام لتنظيم البريد وخط سيره وجمعه في نقطة واحدة وتم دمج مكتب الشكاوى وضم أعماله إلى مديرية الديوان العام إضافة إلى إحداث مديرية التخطيط والتعاون الدولي ومكتب شؤون الهلال الأحمر العربي السوري .

وأشار إلى أن الآلية الجديدة تضمنت ضم مكتب الترجمة إلى مكتب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء والمكتب الخاص إلى مديرية مكتب رئيس مجلس الوزراء مبينا أن عمليتي الإحداث والدمج تأتي لأسباب إدارية وتنظيمية من اجل انجاز العمل وتبسيط الإجراءات .

وبين أن النظام الجديد لحظ إجراء هيكلية للمديريات من دوائر وشعب حسب الأهمية والحاجة لتنظيم سير العمل وتسهيله وتبسيط إجراءات العمل والابتعاد عن الروتين والتعقيدات الإدارية إضافة إلى تثبيت مهام كل مديرية ودائرة وشعبة بشكل موضوعي وبما يخدم العمل الإداري .