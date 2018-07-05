للتحقيق بحادث أمسبوري.. الدوما يدعو لندن لإشراك خبراء روس

أكد مجلس الدوما الروسي ضرورة إشراك خبراء روس بالتحقيق في حادث تسمم شخصين مؤخرا في مدينة أمسبوري البريطانية، في حين حاولت لندن ربط هذا الحادث بتسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال.

رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس النواب فلاديمير شامانوف صرح بأنه لا يمكن الاكتفاء بقدرات الأجهزة المختصة البريطانية هذه المرة، ويجب إشراك آخرين، بما في ذلك روسيا.

وأضاف بأن حادث التسمم الجديد مؤشر مقلق للمجتمع البريطاني، والمزايدات على قضية سكريبال أوجدت حالة قد يبرز فيها من يريد إثارة مزيد من الضجة، في ما ينذر بتفاعل تسلسلي، وعلى المخابرات البريطانية إيلاء اهتمام خاص لهذا الواقع والبدء في التحقيق بشكل مهني، مع إشراك خبراء روس فيه عند الضرورة.

هذا وكانت السلطات البريطانية اتهمت، في وقت سابق، موسكو بالضلوع في تسميم عميل المخابرات السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا بغاز “نوفيتشوك” المشل للأعصاب في مدينة سالزبوري البريطانية مطلع آذار الماضي، فيما رفضت موسكو هذه الاتهامات بشكل قاطع.

في السياق، اعتبرت السفارة الروسية بهولندا أنه “من الحماقة” الافتراض أن روسيا استخدمت غاز نوفيتشوك من جديد في أوج المونديال، وبعد قرار تفويض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية صلاحيات تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية.

من جهته، اعتبر نائب وزير الداخلية البريطاني بن واليس، أن سلطات بلاده ترجح الفرضية التي تعزو تسمم المواطنين في أمسبوري إلى تبعات الهجوم السابق على سكريبال وابنته، بواسطة مادة سامة أطلق البريطانيون عليها اسم “نوفيتشوك”.