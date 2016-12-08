للتصدي لروسيا.. البنتاغون يعد استراتيجية حرب إلكترونية جديدة

كشفت مجلة “The National Interest” أن البنتاغون يعتزم تزويد القوات المسلحة بأحدث أنظمة التشويش الإلكتروني الهجومية التي تتيح لها التصدي لمنظومات “إس 300″ و”إس 400” الروسية.

ونقلت المجلة عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، روجر كابينيس، قوله إن البنتاغون يعد استراتيجية جديدة للحرب الإلكترونية لرفع مستوى حماية الوحدات الضاربة بالجيش الأمريكي.

وشدد كابينيس على أن تطوير وتطبيق أدوات الاختراق والاعتراض الإلكتروني أقل تكلفة من إطلاق الصواريخ الاعتراضية.

وقالت الدفاع الأمريكية إن إقرار الاستراتيجية الجديدة سيتم خلال الشهرين المقبلين على أن يكتمل إعدادها حتى صيف العام 2017.

وأشارت الوزارة إلى أن الحاجة إلى استراتيجية جديدة للحرب الإلكترونية باتت ملحة بعد تجربة روسيا الناجحة في استخدام الأسلحة الإلكترونية المتقدمة في أوكرانيا.

ويخطط البنتاغون لتزويد طائرات حرب إلكترونية من طراز “بوينغ إي إيه-18جي غرولير” بأجهزة تشويش من الجيل الجديد تستطيع العمل في العديد من الترددات في آن واحد، وهو الأمر الذي يتيح زيادة نطاق الهجمات وفعاليتها، فضلا عن التخفي عن منظومات الصواريخ الروسية كـ”إس 300″ و”إس 400″ التي تعد من أفضل المنظومات عالميا