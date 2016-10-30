للتغلب على آلام الكتف..اتبع مايلي:

الكتف دائما عرضة للإصابة، لأنه يتحكم في حركة أغلب مفاصل الجسم، وفي الغالب تنتشر آلام الكتف لتظهر في أماكن أخرى مثل الرقبة، أو الظهر أو حتى القلب، وفي هذا التقرير الطبي نبين كيفية علاج آلام الكتف بأسهل الطرق الممكنة، وفق التالي:

1- حاول إراحة كتفك، بعدم حمل الأشياء الثقيلة أو التحميل عليه.

2- كمادات الثلج مفيدة لتهدئة واسترخاء العضلات.

3- عدم التعود على مسكنات الآلام لأكثر من أسبوعين.

4- قم بعمل بعض التمرينات الخفيفة لبسط العضلات.

5- التمرينات الرياضية لبناء عضلات الكتف تفيدك.

6- عليك التفريق بين إذا كانت الآلام الحادة التي تحتاج إلى كمادات لتهدئ الآلام المزمنة من التي تحتاج الذهاب للطبيب.

7- عمل مساج للكتف بشكل دوري لاسترخاء العضلات.

8- الإبر الصينية مفيدة في بعض الحالات.

9- الذهاب إلى دكتور متخصص في تقويم الكتف.

10- حقن الكورتيزون بالتأكيد يمكنها مساعدتك.

11- إذا استمرت الآلام والعلاج لمدة طويلة دون جدوى آخر حل هو العملية.