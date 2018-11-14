للحد من انتشار الفروج المهرب.. وثيقة لنقل الدواجن المنتجة في حماة

أعلن فرع نقابة الأطباء البيطريين في حماة عن اتخاذ إجراءات للحد من عمليات انتشار الفروج المهرب في الأسواق والقادم من تركيا والذي بات يتصدر قائمة ‏الأخطار التي تحدق بقطاع الدواجن.

وبين الدكتور محمد ظافر الكوكو رئيس فرع النقابة أنه تم البدء بإصدار وثيقة نقل الدواجن المنتجة محليا من أماكن التربية إلى المسالخ الفنية والتي سيتم توزيعها على مربي الدواجن في مختلف مناطق المحافظة واعتمادها كوثيقة رسمية لنقل الدواجن والحد من عمليات دخول الفروج المهرب القادم من تركيا إلى الأسواق المحلية، موضحا أن الوثيقة تتضمن بيانات عن المربي والمدجنة وعدد الطيور ونقلها من أماكن التربية إلى المسلخ وتدوين اسم وتوقيع المربي واسم صاحب المسلخ وتوقيعه.

وأشار الدكتور عبد العزيز شومل عضو مجلس فرع نقابة الأطباء البيطريين إلى أهمية هذه الخطوة لفرض الرقابة على السيارات التي تنقل الفروج والحد من عمليات التهريب ولا سيما أن الفروج المهرب مصدر عدوى للكثير من الأمراض الخطرة التي تهدد سلامة المواطنين وعمليات إدخاله تتم بطريقة غير مشروعة ومقصودة هدفها التأثير في الاقتصاد الوطني الأمر الذي يحتم على جميع الجهات مراقبة الأسواق.