للحوامل..تناول الفواكه يزيد ذكاء الجنين

كشفت دراسة أجريت أخيراً في جامعة ألبيرتا في كندا حقيقة مذهلة وهي أن تناول الأم للفواكه يؤثر إيجاباً على ذكاء جنينها.

وقد شملت الاختبارت مجموعة كبيرة من النساء الحوامل اللواتي يتناولن من 6 إلى 7 حصص من الفواكه يومياً. وبعد ولادة الأطفال بنحو عام واحد، راقب الباحثون مستوى ذكائهم من خلال معايير مختلفة وتوصلوا إلى أن استهلاك الأمهات للفواكه هو العامل الأبرز الذي ساهم في تحسين هذا المستوى بشكل كبير.

وبالرغم من ذلك، يلفت خبراء إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من الفواكه قد يزيد من خطر إصابة المرأة الحامل بداء السكّري واكتسابها الوزن. إذاً، لكلّ امرأة حامل: تناولي 5 حصص من الفاكهة يومياً لا أكثر.