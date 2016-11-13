للحوامل..تناول مكملات الحديد يرفع خطر الإصابة بالسكر

أفادت دراسة علمية حديثة أن تناول مستويات عالية من الحديد أثناء الحمل يرفع خطر الإصابة بمرض “سكري الحمل”.

ووجدت الدراسة الجديدة التي نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبي الأمريكي “Health Day News”، أن تناول النساء للمكملات الغذائية الغنية بالحديد خلال الربع الثاني من الحمل يرفع خطر الإصابة بسكري الحمل بمعدل الضعف، مقارنة مع النساء التي لديها مستويات منخفضة من الحديد.

وقال مؤلف الدراسة “شيرستي راوال”، أستاذ علم الأوبئة مع المعهد الوطني الأمريكي لصحة الطفل والتنمية البشرية، “نتائج دراستنا تثير المخاوف المحتملة حول توصيات الأطباء للحوامل بتناول مكملات الحديد الروتينية للواتي لديهم بالفعل مستويات الحديد كافية”.

وأضاف الباحثون أن الحديد قد يلعب دوراً في تطوير مرض السكري الحملي عن طريق زيادة مستويات الأكسدة، لأنه يمكن أن يسبب الإجهاد أو حتى الموت لخلايا “بيتا” في البنكرياس، وهذه الخلايا المسئولة عن إنتاج الأنسولين، وخسارتها يمكن أن يؤدي إلى ضعف وظيفة الانسولين وبالتالي حدوث مرض السكر.