للغدة الدرقية أعراض كثيرة..تعرّف عليها

الغدة الدرقية هي غدة موجودة في العنق، وواحدة من الغدد الصماء، تتحكم هرمونات الغدة الدرقية في أنشطة الجسم مثل حرق السرعات الحرارية وسرعة دقات قلبك.

وتوجد بعض الأمور التي تحدث للشخص المصاب بالغدة الدرقية، والتي رصد بعضها موقع Health women:

1- تغييرات في النوم: من أهم الأمور التي تسببها اضطرابات الدرقية هي حدوث تغييرات في عادات النوم، لأن فرط نشاط الغدة الدرقية يتسبب في ضخ بعض الهرمونات بشكل مفرط والتي يمكن أن تؤثر على الجهاز العصبي المركزي الأمر الذي يؤدي إلى الأرق.

2- تساقط الشعر: كما أن اضطرابات الغدة الدرقية يسبب تساقط الشعر خاصة الحاجبين، لأن فرط نشاط الغدة الدرقية يؤثر بشكل كبير على دورة نمو الشعر.

3- التعرق بشكل مفرط: تؤكد الدراسات أن الأشخاص المصابين بالغدة الدرقية يتعرقون بشكل مفرط، لأن مستويات الهرمون تكون أعلى مقارنة بالآخرين، لذلك يشعر الأشخاص المصابون بهذه الحالة بالدفء طوال الوقت.

4- الشعور بالجفاف: أيضاً الأشخاص المصابون بهذه الحالة يشعرون بجفاف بشرتهم وجلدهم طوال الوقت.

5- الشعور بالقلق: تتسبب زيادة مستويات هرمون الغدة الدرقية في الشعور المفاجئ بالقلق والتوتر وتعكر المزاج.

6- فرط النشاط البدني: تؤكد الدراسات أن نشاط الجسم يزيد مع زيادة الهرمونات لذلك يشعر المصابون بالغدة بالنشاط البدني الدائم.

7- تغييرات في الدورة الشهرية: قد لا يتم إنتاج ما يكفي من الهرمونات لفترة طويلة، وهذا يؤثر بشكل كبير على انتظام الدورة الشهرية عند السيدات. وتشير الإحصائيات إلى أن السيدات أكثر عرضة للإصابة باضطرابات الغدة الدرقية 10 مرات مقارنة بالرجال.

كما أن السيدات اللاتي تزداد أعمارهن عن 65 عاماً أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة الطبية. وتؤكد الدراسات أنها تؤثر على واحد في 500 حالة حمل، كما أن 4% من السيدات تصبن بهذه الحالة بعد الولادة.