للمرة الأولى …فنانان لإنجاز لوحة مشتركة بدمج الفن الرقمي مع التشكيل الزيتي

تجربة فنية بدمج الفن الرقمي مع التشكيل الزيتي يقدمها كل من الفنانين عصام أبو الحسن وهيفاء عبد الحي في معرضهما الذي حمل عنوان “فنانان ولوحة”.

المعرض الذي تستضيفه حالياً صالة منتدى الفن الآرت فورم بمدينة السويداء ويستمر لمدة أسبوع يضم نحو 28 عملاً فنيا اشتغلها الفنان أبو الحسن بتكويناته وألوانه بأسلوب الديجيتال آرت لتضيف عليها الفنانة عبد الحي بحسها الأنثوي جمالية خاصة بريشتها وألوانها الزيتية فجاءت معبرة عن حالات إنسانية محورها المرأة بعوالمها وأحاسيسها.

فكرة العمل المشترك على لوحة واحدة مع الفنانة عبد الحي انطلقت منذ ثلاث سنوات كما يبين أبو الحسن فاختارت من أعماله التي يغلب عليها التجريد والتشكيل اللوني بالديجيتال آرت ما يتصل بالطبيعة وجماليتها والمرأة كأحد عناصرها فكان المعرض ثمرة هذه التجربة التي يعتبرها الأولى من نوعها من حيث تعاون فنانين اثنين على لوحة واحدة لكل منه أسلوبه الخاص.

واعتبرت الفنانة عبد الحي أن التجربة كانت ممتعة رغم صعوبة الدخول على لوحة متكاملة لفنان آخر له تكويناته وألوانه، لافتة إلى أنها حاولت أن تكون منسجمة مع ألوان أبو الحسن، مركزة على إظهار المرأة التي تبرز في أعمالها عموما والتعبير عن أحاسيسها العميقة لتكون النتيجة عملاً فنياً متكاملاً.

الفنان التشكيلي نبيه بلان أحد زوار المعرض يرى في العمل المشترك تجربة غنية وجديدة وذات جمالية خاصة تستحق الوقوف عندها وتشكل إضافة مهمة من خلال إمكانية التوفيق بين نموذجين من العمل لدى فنانين كل منهما يشتغل بطريقته وأسلوبه وتجربته اللونية وحسه ليأتي الآخر ويكمل اللوحة بأسلوب متقن.

بدوره أشار الفنان ناصر عبيد المشرف على الصالة أن الجديد في تجربة الفنانين أنهما اشتغلا على لوحة واحدة أحدهما بتقنية الديجيتال آرت والآخر بالرسم العادي فوضع كل منهما رؤيته وحسه الفني فيها فامتزجت الميكانيكية الباردة الموجودة في الصورة الرقمية مع حرارة اللون والأحاسيس باللوحة الزيتية.