للمرة الأولى..موريتانيا تتأهل لنهائيات الأمم الأفريقية

دخل منتخب موريتانيا التاريخ، بعد أن سجل حضوره الأول في نهائيات أمم أفريقيا 2019، بعد أن حسم مواجهته الحاسمة مع منتخب بوتسوانا، بالفوز 2-1 في المجموعة التاسعة ضمن الجولة الخامسة، والتي شهدها ملعب شيخا بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

ويدين المرابطون بهذا الفوز، للمهاجم اسماعيل جاكيتي الذي كسر التعادل بنتيجة 1-1، بتسجيل هدف الفوز الثمين في الدقيقة 84، أمام أكثر من 10 آلاف متفرج من الجمهور الموريتاني الذي وقف خلف الفريق حتى صافرة النهاية.

وكان المنتخب البوتسواني فاجأ أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة 4 من المباراة عن طريق المهاجم كيجالي كوبي، لكن استدرك المرابطون أهمية المواجهة، باعتبارها الفرصة الأخيرة للتأهل التاريخي، ونجحوا في تحقيق التعادل سريعا عن طريق اللاعب الحسن العيد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1، لكن بطل المباراة جاكيتي نجح من تسجيل هدف الفوز بتسديدة زاحفة، مرت عن يسار حارس المرمى البوتسواني، ليعلن انطلاقة الأفراح بالتأهل التاريخي.

وبهذا الفوز رفع منتخب المرابطون رصيده إلى 12 نقطة، في صدارة المجموعة، تاركا المركز الثاني لمنتخب أنجولا برصيد 9 نقاط، فيما استقر منتخب بوتسوانا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، وحل منتخب بوركينا فاسو بالمركز الثالث برصيد 7 نقاط.

وبذلك تضمن 5 منتخبات عربية الحضور في النهائيات الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل، هي مصر، تونس، المغرب، الجزائر، وموريتانيا.