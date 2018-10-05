للمرة الثانية عشرة..سلطات الاحتلال تستجوب نتنياهو بقضايا تتعلق بالفساد

استجوبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو للمرة الثانية عشرة في قضايا تتعلق بالفساد.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية فقد زعم الناطق باسم نتنياهو “إنه بعد التحقيق الثاني عشر صار من الواضح نهائيا في التحقيقات التي أجريت مع رئيس الوزراء أنهم لم يجدوا شيئا ضده” مشيرا إلى أن الاستجواب استمر أربع ساعات ونصف الساعة.

ويأتي ذلك قبل يومين من مثول زوجته سارة أمام المحكمة بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة حول تزوير نفقات الأسرة في مقر إقامتهما الرسمي.

ويلاحق رئيس حكومة الاحتلال بقضيتين تتمثل الأولى بالحصول على هدايا من أثرياء مثل جيمس باكر الملياردير الاسترالي أو ارنون ميلكان المنتج الإسرائيلي في هوليوود بينما تتعلق الثانية بشبهات إبرام نتنياهو لصفقة مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نوني موزس تتمثل في سعي الأخير إلى تجميل صورة نتنياهو في صحيفته مقابل إغلاق صحيفة “يسرائيل هيوم” المنافسة لها.