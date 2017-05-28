للمرة الرابعة.. دورتموند يتوج بلقب كأس ألمانيا للمرة

حقق بوروسيا دورتموند فوز على آينتراخت فرانكفورت والتتويج بلقب كأس ألمانيا للمرة الرابعة في تاريخه بعدما فاز 2-1 في المباراة التي احتضنها الملعب الأولمبي ببرلين.

سجل هدفي دورتموند، كل من عثمان ديمبلي في (د.8) وبيير إيميريك أوباميانغ في (د.67)، فيما جاء هدف فرانكفورت الوحيد عن طريق أنتي ريبيتش في (د.29).

وعاد دورتموند للتتويج بلقب كأس ألمانيا منهيا عقدة غيابه عن رفع الكأس في السنوات الأربع الأخيرة، وهو أول لقب للمدرب توماس توخيل الذي تولى المسؤولية في 2015 والجناح ماركو ريوس الذي يعد من أبرز المواهب في جيله، لكنه خسر أربع مباريات نهائية منذ انضمامه في 2012 بما في ذلك نهائي دوري أبطال أوروبا 2013.