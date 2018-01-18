للمرة السادسة.. نظام اردوغان يمدد حالة الطوارئ في تركيا

مدد النظام التركي حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر إضافية بعدما كان فرضها للمرة الأولى في شهر تموز عام 2016 بحجة محاولة الانقلاب الفاشلة.

وصدق البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم على قرار التمديد للمرة السادسة على التوالي بما يمنح رئيس النظام رجب طيب اردوغان صلاحية تجاوز القانون والبرلمان وسن قوانين جديدة وتعطيل الحقوق والحريات العامة.

يشار إلى أن النظام التركي استغل محاولة الانقلاب التي جرت منتصف تموز من العام 2016 لتصفية خصومه ومعارضيه حيث اعتقل عشرات آلاف من الأشخاص بينهم صحفيون وقضاة وأساتذة جامعات وموظفون حكوميون وفصل نحو 150 الفا آخرين أو أوقفهم عن العمل في القطاعين العام والخاص.

وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض حذر من أن تركيا باتت سجنا كبيرا لكل أبناء الشعب التركي بسبب سياسات اردوغان المناقضة لأبسط معايير حقوق الانسان وحرية التعبير.