للمرة الـ11.. رفا يعانق لقب دورة برشلونة

حقق الإسباني رافائيل نادال المصنف أول عالميا لقب بطل دورة برشلونة للتنس للمرة الحادية عشرة، إثر فوزه الأحد في النهائي بسهولة على الشاب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-2 و6-1.

وهذا الفوز هو الـ 401 على الملاعب الترابية للماتادور الإسباني، رابع أكثر اللاعبين تحقيقا للانتصارات على هذه النوعية من الملاعب بعد الأرجنتيني غييرمو كوريا برصيد 659 فوزا، والإسباني مانويل أورينتيس (502) والنمساوي توماس موستر (422).

من جانبه، خاض تسيتسيباس (19 عاما) أول نهائي في مسيرته الاحترافية، وسيدخل قائمة الخمسين الأوائل في التصنيف الجديد للاعبين المحترفين ليصبح أول يوناني يحقق هذا الإنجاز.