للمشاركة باحتفال مئوية الحرب العالمية الأولى.. الرئيس الروسي يصل باريس

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مطار شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية باريس، لحضور العرض العسكري، بمناسبة الاحتفال بمائة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى.

الرئيس الروسي لم يحضر العشاء الذي نظمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عشية الاحتفال، وسيتوجه موكبه مباشرة إلى منطقة “قوس النصر”، حيث من المقرر أن يبدأ الاحتفال؟

وتحتفل العاصمة الفرنسية باريس، اليوم، بإحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، والتي تعرف بـ”الذكرى المئوية للهدنة”، نسبة للهدنة التي تم التوقيع عليها بين ألمانيا والحلفاء في الحادي عشر من تشرين الثاني عام 1918 في بلدة كوبيانيي الفرنسية.

ووفقا لبيان الرئاسة الفرنسية، سيحضر الاحتفال أكثر من 80 رئيس دولة وحكومة من حول العالم، منهم الرئيس الأمريكي ترامب، والمستشارة الألمانية ميركل، ورئيس النظام التركي أردوغان.