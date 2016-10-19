للمهتمين بالطاقات المتجددة والبديلة . معرض متخصص في داما روز دمشق 24 الجاري.

تنطلق في ال 24 من تشرين الجاري فعاليات المعرض الدولي التخصصي الثاني للطاقات المتجددة والبديلة بمشاركة عشرات الشركات العالمية والعربية والمحلية الذي يأتي برعاية وزارة الكهرباء ودعم من اتحاد غرف التجارة السورية ونقابة مهندسي دمشق وذلك في فندق الداما روز بدمشق ويستمر ثلاثة ايام

ويهدف المعرض الذي تنظمه المؤسسة الدولية للتسويق /سيما/ إلى تبادل الخبرات والأفكار من قبل شركات الطاقة المتجددة حول أفضل السبل للمساهمة في سد احتياجات السوق المحلية من التقنيات الحديثة الخاصة بالتقنيات المتجددة كما يشكل فرصة للمواطنين للتعرف على أحدث التكنولوجيا الخاصة بتوليد الطاقة من مصادرها المتجددة والاستفادة منها.