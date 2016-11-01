للنساء فقط.. هذه العادات اليومية تصيبك بالسرطان!

هناك عادات يومية تقوم بها المرأة قد تصيبها بالسرطان من دون أن تدرك أو تلاحظ حتى..وهي:

-قلة النوم:

أكد خبراء الصحة أهمية وضرورة الحصول على نوم هادئ، مشيرين إلى أن عدم نيلك لقسط كافي من النوم وإراحة جسمك لمدة مناسبة يتسبب في التهابات داخلية قد تتطور الى سرطان.

– الجلوس لوقت طويل:

ممارسة التمارين الرياضية لتحريك عضلات الجسم والدورة الدموية مهمة جدا، نظراً لفوائد الرياضة الكثيرة على جسم الإنسان خصوصاً لناحية تقوية المناعة فيه وحمايته من الأمراض.

ولذا يؤكد خبراء صحة أن النشاط الجسدي يقلل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي ما بعد سن اليأس وسرطانات الرحم.

وكشفت دراسات طبية حديثة أن الأشخاص الذين يجلسون لوقت طويل ترتفع نسبة المؤشرات الحيوية الدالة على زيادة خطر الالتهاب لديهم، الذي إن كان مزمناً يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وأشارت هذه الدراسات إلى ارتفاع خطر الإصابة بثلاثة أنواع من السرطان، القولون، الرحم، والرئة، عند الأشخاص الذين يجلسون كثيراً بالمقارنة بمن لا يجلسون إلا قليلاً، بحيث يرتفع الخطر بمعدل كل ساعتين زيادة في وقت الجلوس.

– العمل ليلاً

كشفت دراسة طبية بريطانية أن العمل في مناوبة مسائية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، بحيث لفتت الى أن كبح الميلاتونين هو الرابط الأقوى بين العمل مساءً والإصابة بالسرطان، فضلا عن اضطرابات النوم، واضطراب أنظمة الجسم، وفيتامين “د” التي تزيد من مخاطر الاصابة بمرض السرطان.

– الهاتف الخلوي:

حذر خبراء الصحة دائما من خطورة وضع الهاتف النقال بجوارك أثناء النوم لأن من شأن ذلك أن يبلور مخاطر صحية جمة على صحتك، لاسيما أن الإشارات التي يرسلها الهاتف تؤثر بشكل سلبي على جسم الإنسان، وعلى الدماغ بشكل خاص، الأمر الذي يتسبب في أنواع أورام مختلفة.