لليوم الثاني.. الإضراب الشامل للأونروا في غزة

لليوم الثاني على التوالي، يتواصل الإضراب الشامل في كل مرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، وذلك احتجاجاً على فصل الوكالة ألف موظف وعزمها القيام بسلسلة من التقليصات في الخدمات المقدمة للاجئين بسبب الصعوبات التي تعانى منها الوكالة بعد وقف الولايات المتحدة الامريكية مساهمتها في تمويلها.

وأغلقت كل المرافق الصحية والتعليمية والخدماتية أبوابها لليوم الثاني وسط تلويح من اتحاد الموظفين في (الأونروا) بالشروع في إضراب مفتوح.

وقال رئيس اتحاد الموظفين في الأونروا أمير المسحال في تصريح لمراسل سانا: إن “الاتحاد سيقرر سلسلة من الإجراءات التصعيدية لوقف سياسة التقليصات من قبل الأونروا في خدماتها للاجئين الفلسطينيين” مشيرا إلى أن الوكالة ما زالت تتجاهل مطالبهم، وأكد المسحال أن الاتحاد قد يلجأ إلى الإعلان عن الإضراب المفتوح في كل مرافق الأونروا ما لم تتراجع عن سياستها تجاه حقوق اللاجئين والعاملين لديها.