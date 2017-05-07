لليوم الـ21.. معركة الكرامة مستمرة

يواصل الأسرى الفلسطينيون في معتقلات الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ 21 في ظل تزايد الخطورة على وضعهم الصحي ومواصلة إدارة سجون الاحتلال فرض سياسة حجبهم عن العالم الخارجي ومنع وسائل الاتصال والتواصل بكل أشكالها عنهم.

رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب ذكر أن شرطة الاحتلال أبلغت أهالي الأسرى بأنها لن تسمح بإقامة أي فعالية تضامنية مع الأسرى في باحة الهيئة الدولية للصليب الأحمر بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، لافتا إلى أنها ممعنة في قرار حظر أي فعالية.

في المقابل، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين خلال مداهمات واقتحامات لبلدة تقوع وقرية المعصرة ومخيم عايد في بيت لحم بالضفة الغربية.

كما توغلت آليات الاحتلال العسكرية في أراضي الفلسطينيين شرق مدينة دير البلح بقطاع غزة وسط أعمال تجريف وتحليق لطائرات استطلاع في أجواء المنطقة.