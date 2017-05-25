لليوم الـ39.. معركة الكرامة مستمرة

يواصل الأسرى السوريون والفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام ضمن لليوم الـ 39، رغم نقل العديد منهم إلى المستشفيات جراء تدهور أوضاعهم الصحية.

اللجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير ذكرت أنه تم نقل الأسير المضرب عن الطعام سامر العيساوي الليلة الماضية إلى مستشفى تل هشومير بوضع صحي حرج، وكذلك نقل 60 أسيرا آخرين إلى مستشفيات مدنية بعد تدهور حالتهم الصحية.

وأكدت اللجنة أن كافة المعلومات التي تصل منذ أمس الأول وحتى اليوم تتعلق بنقل عشرات المضربين عن الطعام إلى المستشفيات.

محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين حنان الخطيب قالت بعد زيارتها لبعض الأسرى إن إدارة مصلحة سجون الاحتلال تفرض تعتيما على الأوضاع الصحية للأسرى وحول وجهة التنقلات التي تجريها بحقهم بشكل يومي ومكثف.

وأشارت إلى أن الأسرى بصدد الدخول في خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة كمقاطعة الفحوصات الطبية والتوقف عن شرب المياه وإصرارهم على مواصلة معركة الحرية والكرامة حتى تحقيق مطالبهم.

وبحسب المعلومات المتوافرة يعاني الأسرى السوريون والفلسطينيون المضربون من هبوط حاد في الوزن وصعوبة في الحركة وحالات إغماء متكررة علاوة على أوجاع بالمفاصل والكلى ويتقيؤون الدم.