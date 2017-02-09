لماذا أغلقت الأمم المتحدة مقرها في نيويورك

وفقا لصحيفة “بيزنس تايمز”، سقطت ثلوج كثيفة، مساء اليوم الخميس، في شمال شرق الولايات المتحدة، ما أدى إلى إلغاء أكثر من ثلاثة آلاف رحلة جوية، كما أدت إلى إغلاق المدارس وإيقاف جميع الاجتماعات المقررة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وكان من المقرر عقد اجتماع للجمعية العامة للبت في مكافحة الإرهاب، كما كان هناك العديد من الاجتماعات الأخرى والتي تم إلغاؤها أيضا.

ووفقا للصحيفة، انخفضت درجات الحرارة في نيويورك من 12 درجة مئوية إلى ما دون الصفر، بغضون عدة ساعات، حيث ضربت عاصفة ثلجية المدينة. وفي ولاية نيوجيرسي في الساعات الأولى من العاصفة حصل أكثر من 50 حادثا. كما حدث تأخير في مواعيد القطارات لمدة 15 دقيقة.