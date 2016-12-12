«لماذا الحرب على سورية» في ملتقى البعث للحوار في اللاذقية

أقام فرع اللاذقية للحزب جلسة ملتقى البعث للحوار بعنوان “لماذا الحرب على سورية” شارك فيه الدكتور علي دياب مدير مدرسة الإعداد الحزبي المركزية في صالة الباسل بشعبة المدينة الثالثة حضرته الرفيقة المهندسة أميمة سعيد رئيسة مكتب التنظيم الفرعي وعدد من أعضاء قيادة فرعي إدلب والرقة وأمناء وأعضاء قيادة فرع الجبهة الوطنية التقدمية والرفاق أعضاء قيادات الشعب الحزبية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وأعضاء مجلس الشعب في المحافظة وفعاليات فكرية وثقافية وإعلامية.وتحدث الدكتور علي دياب قائلاً: هذه الحرب غير المسبوقة ليست وليدة السنوات الخمس أو الست الماضية حيث دفعت سورية فاتورة مواقفها القومية والوطنية والتي كان عنوانها مواجهة الكيان الصهيوني الذي زرعه الغرب في قلب وطننا العربي وبالتالي فإن نضال القائد المؤسس حافظ الأسد ومقولته “أننا لسنا هواة حروب وهدفنا تحرير أرضنا العربية المحتلة من الكيان الصهيوني وإحلال السلام العادل والشامل، لكن هذا الكيان بدعم أمريكي وأوربي ضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية ورفض عودة اللاجئين الفلسطينيين واحتل الأرض وقام بدعم وتغذية هذه الحروب والتي سميت بـ “الربيع العربي” في عدة أقطار عربية ومنها سورية ووصلوا لمبتغاهم بعدة دول، وفشلوا في سورية حيث تم وضع حد للهيمنة الأمريكية على العالم وإنهاء ما يطلق عليه القطب الواحد، والعدو الثاني هو حركة الإخوان المسلمين والتي تتكلم بالإسلام السياسي وعلاقتها من حيث نشأتها بالأدوار المناطة بها من قبل داعميها وعلاقتها بأمريكا والغرب حيث يعملون لإيصالها على السلطة كنموذج معتدل بالإسلام وهي بالأساس من أنجب هذه المجموعات أما العدو الثالث وفقا للدكتور دياب هو العدو الذاتي ويتمثل بالفساد الموجود . ونحن في طريقنا للانتصار الذي كانت كلمة السر فيه ثبات جيشنا العقائدي القومي الوطني المؤمن بوجوده وليس كبقية الجيوش، وتمسك سورية في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد بالأرض وعدم الخضوع للتهديدات من كل حد وصوب ومؤكدا صمود شعبنا الوفي الذي التف حول القيادة والجيش فكان الداعم والسند في الحرب والسلم.

من جهته الرفيق سعدالله صافيا رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الحزبي الفرعي أكد أن انتصار سورية بات قريبا جداً وذلك لأننا أصحاب حق ونحن متجذرون بهذه الأرض وستعود سورية أقوى وأنقى لأصالة شعبنا وطيبته ولا ننسى نضال البعث وكوادره الحزبية كل بمكانه.

وفي ختام اللقاء تم تكريم الرفيق الدكتور علي دياب تقديراً لمسيرته في خدمة الحزب كما تم تكريم الرفيق الباحث الدكتور عمار مرهج وكل من الرفاق أحمد بريبداني مدير مدرسة الإعداد الحزبي الفرعية وتهاني سليمة عضو قيادة شعبة جبلة ونزار علي عضو قيادة شعبة المدينة الأولى ويوسف بالوش رئيس المكتب الصحفي بفرع الحزب .

وقام الرفيق سعد الله صافيا رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الحزبي الفرعي بتكريم الفريق الثقافي الفائز بالمركز الأول في المناظرة المركزية التي أقيمت على مستوى القطر وهم الرفاق والرفيقات (تيماء نصار، إيمان بربهان، إياد داود رشا القصعة، رزان حسن) حيث نال فرع اللاذقية المركز الأول بعد أن حقق 96,8 %..

البعث ميديا || اللاذقية – خالد جطل