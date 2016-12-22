لماذا لم يعتقل قاتل السفير الروسي حيا؟؟

أثيرت تساؤلات عدة بشأن عدم إلقاء القبض على الشرطي الذي اغتال السفير الروسي أندريه كارلوف حيا، في حين بلغ عدد الذين اعتقلوا فيما يتصل بالهجوم 11 شخصا. كما سارع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدفاع عن إقدام الشرطة على قتله بعد اقتحام موقع الجريمة. وكالة الأناضول للأنباء قالت إن ممثلي الادعاء تولوا التحقيق في سبب عدم اعتقال القوات الخاصة التي اقتحمت المعرض الفني وسط العاصمة أنقرة، بعد عملية الاغتيال التي راح ضحيتها السفير الروسي. وأضافت الوكالة الحكومية أن النتائج الأولية للتحقيقات تشير إلى أن الطنطاش (22 عاما)، الذي كان خارج نوبة عمله لحظة تنفيذ عملية الاغتيال، استمر في إطلاق النار على رجال الشرطة الذين اقتحموا القاعة.

فيما نُقِلَ عن المحققين قولهم إن الطنطاش كان يصرخ، وهو يطلق النار،: “لا يمكنكم اعتقالي حيا”، مما دفع الضباط إلى مواصلة إطلاق النار فأصابوه في كاحله، لكنه استمر بإطلاق النار وهو يزحف على الأرض.

أردوغان دافع عن تحركات الشرطة قائلا “هناك بعض التكهنات حول السبب في أنه لم يعتقل حيا. انظروا إلى ما حدث في بشكتاش عندما حاولوا القبض على أحد المهاجمين على قيد الحياة”، مشيراً في ذلك إلى التفجيرين الذين وقعا هذا الشهر خارج استاد فريق بشكطاش في إسطنبول، وأسفرا عن مقتل 44 شخصا.