لمتابعة احتياجاتها… خرائط خدمية لمناطق السويداء

أكد محافظ السويداء عامر ابراهيم العشي أهمية إعداد خرائط خدمية تغطي جميع أنحاء المحافظة في كل المجالات للوقوف على احتياجاتها وتسهيل العمل وتسريع إنجاز المشروعات فيها بما ينعكس على تخديم المواطنين بالشكل الأمثل.

جاء ذلك خلال اجتماع في مبنى المحافظة لتتبع تنفيذ مشاريع عدد من المؤسسات والشركات العامة الخدمية ومجالس المدن اليوم وخاصة المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.

ولفت العشي إلى أهمية ودور اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء مؤخرا الخاصة بتتبع تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية بالمحافظة لكونها تكتسب أهمية قصوى في الوقوف على المشروعات ومعالجة الصعوبات التي تعترض سير العمل فيها وتقديم كل الإمكانيات اللازمة لها.

حضر الاجتماع نائب رئيس المكتب التنفيذي المهندس أنور زين الدين وعضو المكتب التنفيذي المهندسة سهى الجرماني.

وفي سياق متصل اطلع المحافظ على واقع العمل وآلياته في فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية في السويداء، داعيا إلى تقديم الخبرات للمؤسسات للعمل وفق القوانين المرعية وتقليل الوقوع بالأخطاء سواء المقصودة أو غير المقصودة مع عدم التهاون في كل ما من شأنه العبث بمقدرات المؤسسات وهدر المال العام.