لمستخدمي ياهو..نصائح لحماية بياناتك من السرقة

رصد الموقع الإلكتروني لصحيفة “ديلي ميل” 3 نصائح يجب على جميع مستخدمي خدمات ياهو اتباعها، لتجنب التعرض لأي مشاكل أو أضرار بعد إعلان عملاق البحث عن أضخم اختراق في التاريخ، إذ تعرض ياهو لعدد من الهجمات لكن كان هذا الاختراق الأخطر والأكبر، إذ يؤثر على مليار حساب، ومن الممكن أن يبيع القراصنة البيانات التي يملكونها على الإنترنت، مما يزيد من المخاطر ويعرض المستخدمين للخطر.

1- تغيير الباسورد: تشجع ياهو المستخدمين بتسجيل الدخول إلى حساباتهم وتغيير كلمة المرور الخاصة بهم، إذ تؤكد الشركة أن القراصنة لا يستطيعون الوصول إلى أنظمتها، لذا فتغيير بيانات الدخول من شأنه حماية المستخدم ووقف كل من يحاول الوصول إليه، وينبغي أيضا عليهم تغيير أسئلة الأمان والأجوبة.

2- مراقبة الحسابات البنكية: رغم تأكيد ياهو أن التفاصيل المصرفية لمستخدميها آمنة، ولكن يملك القراصنة القدرة على الوصول إلى عدد كبير من البيانات الأخرى التي يمكن استخدامها، فإذا كنت تشك أن التفاصيل المالية الخاصة بك في خطر، فعليم بمراجعة المعاملات الغريبة، والتي غالبا ما تكون بمبالغ صغيرة يصعب ملاحظتها.

3- النصب: من الممكن أن يحاول القراصنة خداع المستخدمين والنصب عليهم سواء عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني، وقد يطلبون معرفة تفاصيل عن البيانات الشخصية والبنكية والأرقام السرية الخاصة ببعض الحسابات، لذا على المستخدمين الحذر وعدم الكشف عن أي بيانات حساسة لأي شخص.