لمصلحة من تكدّس المليارات في صناديق النقابات العمالية!

طرطوس-البعث:

يرتفع صوت العمال المطالب بكشف النقاب عن توظيف واستثمار وعوائد وجدوى موجودات صناديق النقابات العمالية، متسائلين لمصلحة من تكدّس المليارات، في حين يحرم منها من اقتطعت هذه المليارات من حساب لقمة عيشهم وما تحملوه من شظف العيش والحرمان طوال خدمتهم.. ولماذا لا تتحول هذه المبالغ المقتطعة لصالح الصناديق بشكل كامل وبعيداً عما يتم تخصيصه لصالح الاتحاد وفروعه وتفرعاته التي يجهلها الكثيرون، فلا يصل لصالح العامل سوى الفتات!.

وفي الوقت الذي يطالب المهندسون بألا يتم اقتطاع رسم من راتب المهندس الموظف لصالح نقابات العمال، لا سيما وأنه منتسب لنقابة أخرى، يعتبر آخرون بأن الحسم الذي هو أقرب لعقد الإذعان بين العامل ومؤسسته من المفروض أن يستفيد منه عند الإحالة للتقاعد كما هو الأمر بالنسبة لقانون التأمينات الاجتماعية وبقية النقابات وغمز البعض من قناة تحويل الحصص المالية ونسبها للتسلسل النقابي بلا وجه حق.