لمن أخّرته الظروف.. تربية الحسكة تفتح باب التسجيل المباشر في المعاهد

فتحت مديرية التربية في الحسكة باب التسجيل المباشر في معاهد التربية الفنية والتطبيقية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية للذين لم يتسن لهم التسجيل في المدة المحددة بسبب صعوبة الظروف.

وقالت مديرة تربية الحسكة الهام صورخان ان فتح باب التسجيل المباشر يأتي في اطار دعم الطلبة وتقدير ظروفهم التي حالت دون قدرتهم على التسجيل في المدة المحددة، مشيرة إلى أن عمليات التسجيل تستمر حتى الثامن من شهر تشرين الأول الجاري وسيتم اخضاع المسجلين للفحوصات الفنية المطلوبة من قبل لجنة محلية تكون موجودة في المعهد وباشراف اللجنة المركزية.

وصدرت نتائج اختبارات القبول في معهد التربية الفنية والتطبيقية حيث بلغ عدد الناجحين 85 طالبا وطالبة من اجمالي عدد المتقدمين البالغ 182 طالبا وطالبة بينما بلغ عدد الناجحين في اختبارات التربية الموسيقية 83 طالبا وطالبة من إجمالي المتقدمين البالغ 200 طالب وطالبة.