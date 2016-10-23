لمواصفاته الفريدة.. الحجر البازلتي بالخلطات الإسفلتية للمرة الأولى

تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى سورية نفذها فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بالسويداء وتمثلت باستخدام الحجر البازلتي ضمن الخلطات الإسفلتية في أربعة مقاطع تجريبية على طريق دمشق السويداء في موقع قرية المتونة.

وأشار مدير فرع المؤسسة بالسويداء المهندس شامل الدعبل إلى ان التجربة نفذت الشهر الماضي على أربعة مقاطع على طريق عام دمشق السويداء بطول 1 كم وبمعدل 250 متراً في كل مقطع لافتاً إلى انه تم إنجاز دراسة وإنشاء الخلطات الإسفلتية التي دخل فيها البازلت للمرة الأولى من قبل مديرية البحوث والمخابر بالمؤسسة وسيتم مراقبة هذه المقاطع ومدى نجاح التجربة خلال فترة عام لإثبات إمكانية استخدام البازلت في المجبول الإسفلتي بدلا من الحجر الكلسي.

وبين الدعبل أن الهدف من التجربة يتمثل في عدة نقاط أبرزها التوفير في كلفة إنشاء الطرق وفارق الاسعار في كلفة المواد ولا سيما ان الحجر البازلتي منتشر بكثرة في محافظة السويداء ويتم تامينة بأسعار أقل من الحجر الكلسي المورد من خارج المحافظة اضافة إلى خلق مجال استثمار جديد في المحافظة باستخدام مواد أولية محلية متوفرة بكثرة وتشغيل أيدي عاملة محلية.

واشار الى ان من بين الاهداف ايضا تحسين شبكة الطرق المؤدية إلى الكسارات والمقالع والمساهمة في استصلاح الأراضي الزراعية من خلال الاستفادة من الحجارة البازلتية فيها والتوفير في اجور النقل للرمل والبحص من مدينة دمشق إلى محافظة السويداء وطرح مادة البازلت المحلية كعنصر صالح للاستثمار في حالات مختلفة.

وللحجر البازلتي مواصفات عالية من ناحية الوزن إلى جانب مقاومته للعوامل الجوية نظراً لعدم احتواء مصهوراته على فراغات هوائية وللحريق نظراً لعدم قابليته للاحتراق ومقاومته كذلك للعوامل الكيميائية كالأحماض والقلويات والرطوبة والسحق والاهتراء والتآكل الميكانيكي بسبب قساوته العالية وهو عازل حراري وكتيم تماماً بالنسبة للسوائل وقابلية امتصاصه معدومة عملياً حيث تعطي كل هذه المزايا مجتمعة للمصبوبات البازلتية صفة الديمومة والعمر الحسابي يفوق ال100 عام.

ويبين المهندس الاستشاري الهندسي والمتخصص في مجال الإكساء باستخدام البازلت المهندس / منهال وهب/ أن استخدامات البازلت متنوعة وكثيرة فهو يستخدم في عملية إكساء الأبنية وفي جميع مراحل الأبنية المعمارية بكل المعايير والمقاسات حيث يشكل المكون الأساسي لبنية مدينة السويداء القديمة التي أثبتت قدرتها على المقاومة وعدم التأثر بالعوامل الطبيعية لآلاف السنيين اضافة لاستخدامه في صناعة السيراميك المقاوم وبلاط الأرضيات بعدة أشكال هندسية وزخرفات ورسوم خاصة وفي جدران المباني وتنفيذ الطرقات داخل المدينة والأرصفة وفي أنظمة العزل وفي إنتاج الزلط والرمل وفي الردم وصناعة الاسمنت وفرش الطرق وغيرها.

ويشير وهب إلى أن البازلت المصنع يستخدم أيضاً في صناعة أجزاء تجهيزات عالية الحرارة وأنابيب نقل كيماويات خاصة والمشتقات النفطية ومعامل السماد ومياه الصرف الصحي وغيرها وأنابيب نقل الكوك وخلطات الزجاج بالإضافة لإمكانية استخدام المصبوبات البازلتية على شكل كرات لطحن حجر الكلنكر في معامل صناعة الاسمنت وكذلك إمكانية استخدامه في الإنشاءات من خلال تقوية الأنفاق والخرسانات فيما يمكن استخدام الصوف الصخري الناتج عن حجر البازلت كعازل في كل أنواع السفن وأرضيات وجدران الهياكل الأخرى المنشأة في البحر بسبب مقاومته العالية للحرارة و للعزل في أبواب الحرائق وغرف المرجل والمكيفات وقنوات غازات المداخن والخزانات.

يشار إلى أن الحجر البازلتي يتوفر بشكل واسع وكبير في المنطقة الجنوبية من سورية وخصوصاً في محافظة السويداء حيث يكتشف على سطح الأرض بأحجام مختلفة تتراوح بين المتر وعدة أمتار وانتشرت في الأعوام الأخيرة معامل عديدة لقص ونشر الحجر البازلتي الذي أصبح يستخدم بشكل واسع في أعمال

الاكساء الخارجي للأبنية المختلفة حيث يلقى إقبالاً كبيراً داخل سورية وخارجها الأمر الذي يجعل من الحجر البازلتي ثروة واعدة وفضاء رحباً للاستثمار.