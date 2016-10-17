لندن.. السلطات تجمد أرصدة RT في بريطانيا

أعلنت مارغاريتا سيمونيان مديرة شبكة RT عبر حسابتها على موقع “تويتر” أن السلطات البريطانية جمّدت كافة الأرصدة المصرفية التابعة للشبكة في بريطانيا.

وكتبت سيمونيان يوم الاثنين 17 تشرين لأول في تغريدة: “أغلقوا أرصدتنا كافة في بريطانيا. كافة الأرصدة، والقرار غير قابل للمراجعة. تحيا حرية التعبير”.

وفي تصريحات لموقع “ار بي كا” الإلكتروني، قالت سيمونيان: “ليست لدينا أي فكرة حول سبب ذلك، ولم يكن هناك أي شيء استثنائي أمس أو أمس الأول، أو قبل شهر، ولم تهددنا أي جهة بأي شكل”.

وتابعت أنه من غير المستبعد أن يكون هذا الأمر مرتبطا بالعقوبات البريطانية والأمريكية الجديدة، والتي لوحت واشنطن ولندن بالإعلان عنها قريبا. وأكدت أن الخبراء القانونيين لـ RT يعملون حاليا على معاجلة الوضع.