لندن تدعو شركاءها في مجلس الأمن للتحرك بشأن اليمن

دعت بريطانيا شركاءها في مجلس الأمن الدولي إلى التحرّك لتشجيع التوصّل إلى حلّ سياسي لوقف العدوان السعودي على اليمن.

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت التقى مبعوث الأمم المتّحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، وأقرّا بأنّ الوقت حان لكي يعمل المجلس على دعم العمليّة التي تقودها الأمم المتحدة، بحسب بيان لوزارة الخارجيّة البريطانيّة.

هانت ذكر، في البيان، بن هناك فرصة لحضور طرفي الصراع في اليمن إلى طاولة المفاوضات ووقف عمليّات القتل، وإيجاد حلّ سياسي يُشكّل الحل الوحيد على المدى الطويل للخروج من الكارثة.

وأضاف بأن بريطانيا ستستخدم كلّ نفوذها لتعزيز مثل هذا النهج.