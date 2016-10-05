لندن «تراجع» سياسة بيع السلاح لنظام آل سعود

لندن (اسلام تايمز) – صرح مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروف أن لندن “تراجع” سياسة مبيعات السلاح لنظام آل سعود بالرغم من تأكيد الكثير من التقارير استخدام هذا النظام مختلف أنواع الأسلحة في اليمن.

وقال رايكروف في تصريحات داخل مقر الأمم المتحدة “إن بلاده دعت السعودية إلى التحقيق بشأن مزاعم استهداف مدنيين في اليمن” زاعما أن “بريطانيا تقدم الدعم السياسي لقوات التحالف.. لكنها لم تتدخل لمنع تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن الانتهاكات” .

ولم يتطرق رايكروف إلى أي نتائج بهذا الشأن أو قرارات اتخذتها حكومته للحد من بيع الأسلحة لنظام بني سعود وقال “المملكة المتحدة لديها مجموعة واضحة جدا من سياسات الحد من الأسلحة ونحن راضون عن أي مبيعات للأسلحة نقوم بها في أي مكان في العالم بما في ذلك ما يتعلق باليمن”.