لنشر الوعي البيئي.. حملة تشجير في مدارس جبلة

بهدف نشر الوعي البيئي والحفاظ على الشجرة قامت جمعية جبلة لحماية البيئة بحملة تشجير في مدارس المدينة ضمن مبادرة أطلقتها الجمعية تحت عنوان “مدرستي حديقتي” وتستمر لمدة شهر.

وذكر الفنان التشكيلي علي حنوف نائب مدير الجمعية أنه تم خلال اليوم الأول للمبادرة زرع ما يقارب 70 شجرة في مدرستي بلال مكية والوحدة حيث يشمل نشاطها زرع اكثر من 300 شجرة لنحو 15 مدرسة في جبلة.

وبين حنوف أن المبادرة جاءت بالتعاون مع مديرية الزراعة باللاذقية وفريق جبلة التطوعي ومشاركة عدد كبير من المتطوعين بهدف أن تكتسي المدارس باللحاء الأخضر لما لذلك من أثر مهم على النواحي الصحية والنفسية للطلبة.

واستعرض حنوف أهداف الجمعية التي يتناول نشاطها مدينة جبلة ومناطقها من حيث نشر الوعي البيئي لدى عامة الناس وتعميق ثقافة النظافة وأهمية المحافظة عليها من خلال تنفيذ ندوات ثقافية ومحاضرات واصدار وتوزيع المجلات والمنشورات وتقديم دراسات بيئية في منطقة عمل الجمعية وإقامة المخيمات والرحلات وتنفيذ أيام عمل طوعية وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

يذكر أن جمعية جبلة لحماية البيئة اشهرت عام 2011 ونفذت العديد من حملات النظافة والتشجير للحفاظ على البيئة وحمايتها وزيادة المساحة الخضراء في جبلة ومناطقها.