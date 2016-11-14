لوبان: بروز عالم جديد بانتخاب ترامب

مدحت ماري لوبان زعيمة اليمين الفرنسي الأحد 13 تشرين الثاني بـ «بروز عالم جديد» إثر انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وقالت لوبان في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، «بوضوح إن فوز دونالد ترامب حجر إضافي في بروز عالم جديد ليحل محل نظام قديم، إن ترامب جعل ما كان يعتبر مستحيلا تماما، أمرا ممكنا»، معتبرة ذلك مؤشرا إيجابيا لترشحها للانتخابات الفرنسية ربيع 2017.

وتابعت لوبان «نأمل أن يتمكن الشعب في فرنسا أيضا من قلب الطاولة التي تتقاسم النخب من حولها ما يتعين أن يكون أمره للفرنسيين».

من جهته رد مقدم البرنامج أندرو مار، تعليقا على غضب العامة من ظهور لوبان في البرنامج «البعض مستاء ومصدوم أتفهم ذلك، لكن يمكن أن تصبح لوبان، بتوفر ظروف معينة، الرئيسة المقبلة لفرنسا..».