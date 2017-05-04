لوبان تؤيد علاقات واسعة مع روسيا

صرحت المرشحة للرئاسة الفرنسية عن حزب “الجبهة الوطنية”، مارين لوبان، أنها تؤيد وجود علاقات واسعة مع روسيا، مؤكدة في الوقت نفسه معارضتها لـ”حرب باردة” جديدة.

وقالت لوبان خلال مناظرة مع منافسها في انتخابات الرئاسة الفرنسية، إيمانويل ماكرون: “ليس لدينا أية أسباب للدخول في حرب باردة مع روسيا، وهناك أسباب لإقامة علاقات دبلوماسية وتجارية واستراتيجية معها، لأنها أمة عظيمة ولأن روسيا لم تبد العداء لفرنسا”.

يشار إلى أن لوبان وماكرون، كانا قد تبادلا الاتهامات خلال “المناظرة الحاسمة”، قبل انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات التي ستنطلق يوم الأحد المقبل 7 مايو.