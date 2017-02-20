لوبان في بيروت

وصلت المرشحة اليمينية للانتخابات الرئاسية الفرنسية رئيسة “الجبهة الوطنية” مارين لوبان مساء الأحد 19 شباط إلى العاصمة اللبنانية بيروت،.

ومن المقرر أن تلتقي لوبان خلال الزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري، ووزير الخارجية جبران باسيل، والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ورئيس “حزب الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل.

ووفق برنامج الزيارة، ستعقد لوبان مؤتمرا صحفيا الثلاثاء المقبل.