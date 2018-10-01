لوبيتيجي يكشف سر غياب راموس عن مواجهة سسكا

أكد جولين لوبيتيجي، المدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض مواجهة سسكا موسكو الروسي، غدًا الثلاثاء، بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال لوبيتيجي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين، والذي نقلته صحيفة “ماركا“: “كل مباراة نخوضها نسعى خلالها لتقديم أفضل ما لدينا وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط، وعلينا أن نكون مستعدين دائمًا لمباريات دوري الأبطال”.

وأضاف: “الملعب؟ لا أعتقد أنني لعبت في هذا الملعب مع المنتخب، وكل تركيزي حاليًا على المباراة المهمة ولا شيء أكثر من ذلك”.

وعن الصيام التهديفي في المباريات الأخيرة، أردف: “لقد كانت الأمور صعبة للغاية، ولكننا كنا إيجابيين، وتفوقنا بشكل واضح في الديربي على أتلتيكو مدريد، ومتأكد أن الأمور ستسير بشكل جيد”.

وتابع: “المباراة ستكون صعبة مثل كل مباريات دوري الأبطال، وسنواجه صعوبات كثيرة، وسسكا موسكو استعاد أفضل لاعبيه، وسنرى ما سيحدث”.

وحول سبب غياب راموس عن المباراة، كشف: “إنه لم يأت معنا لأنه لعب الكثير من المباريات في الفترة الماضية وبحاجة إلى الراحة”.

وأردف: “أثق كثيرًا في أودريوزولا، وفينيسيوس أمامه مستقبل كبير جدًا، ونثق به وسوف يساعدنا كثيرًا”.

وأتم: “سيبايوس؟ يستجيب لثقتنا بأفضل طريقة، ويلعب بشكل خيالي، ويمكننا اللعب بأسلوب أنيق في خط الوسط بأربعة لاعبين”.