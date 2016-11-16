لوبين: فوزي سيشكل مع بوتين وترامب تحالفاً ثلاثيا مفيدا للسلام العالمي

وعدت زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبين بان تشكل في حال فوزها بانتخابات الرئاسة الفرنسية القادمة تحالفا ثلاثيا مفيدا للسلام العالمي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب.

واعتبرت لوبين خلال افتتاح مقر حملتها للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام القادم ان هناك “حراكا عالميا يرفض العولمة غير الخاضعة للمراقبة الليبرالية المفرطة الهدامة”.

واشارت لوبين الى ان افتتاحها المقر الجديد الخاص بحملتها الانتخابية يشكل محطة على الطريق نحو توجهها الى قصر الاليزيه.

ويعتبر حزب الجبهة الوطنية الفرنسية حدث فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الامريكية وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يصب بمصلحته.