لوحات فنية لمواهب مدارس حمص

ضمن خطة وزارة التربية لتنمية ورعاية المواهب الإبداعية لطلاب المدارس وإعادة إحياء المسرح المدرسي وتطويره، قدم طلاب مدارس حمص ومن مختلف المناطق لوحات فنية راقصة تنوعت بين التراثية والشعبية والوطنية، وقدمت فرقة أطفال الدمج لوحة بعنوان بانوراما الفرحة السورية تحية للجيش العربي السوري. وأشار أحمد الإبراهيم مدير تربية حمص أن شعار الحفل الفني يعتبر دليل عمل للجميع، لبناء جيل يعشق الوطن وينتمي إليه ويدافع عنه ويسعى للارتقاء به نحو المجد والعزة والكرامة.. مدير المسرح المدرسي والأنشطة الفنية في وزارة التربية موسى أسود نوه إلى أهمية أن يكون العمل دائماً ممنهجاً والخروج من النمطية، وإن مشاركة تلاميذ الدمج محاولة إيجابية، ويجب أن نلقي الضوء على هذه الشريحة ونستدعيها وهي ذات بعد تربوي وإنساني وجمالي، وهي فرصة لدعم الطلاب وتقييم العمل من عام لعام آخر.

مشرفة الفنون الشعبية في المسرح المدرسي مادلين عشي قالت: أشارك في بانوراما فرح سورية وهذه فعالية سنوية للمسرح المدرسي يشارك فيها كل قسم الفنون في مدارس حمص وريفها، ومدربة الفنون الشعبية منار يوسف تحدثت: عبّر الطلاب عبر فقراتهم عن فرحهم وإيمانهم بالسلام والمستقبل. ووجهت مديرة مدرسة عكرمة المخزومي فاطمة الحسين رسالتها لكل العالم بقولها: الفرح السوري موجود والنصر قادم والحفل يعبر عن حب الحياة.. الطفلتان بانا ولانا الصالح عبرتا عن فرحهما بالقول: نحن بغاية السعادة بهذه المشاركة، حيث شاركنا بفقرة بكتب اسمك يا بلادي بإشراف الآنسة علا سليمان والمشاركة جميلة تعبر عن حبنا للوطن، وسررنا بوجود أهلنا معنا ونوجه رسالتنا لكل أطفال العالم أن يكونوا دعاة سلام ويقفوا مع أطفال سورية.

سمر محفوض